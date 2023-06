Volksverhetzung in Berlin-Neukölln 81-Jähriger beschimpft Nachbarn und beleidigt geistig behinderte Tochter

In Rudow (Bezirk Neukölln) haben Polizisten am Samstag mehrere Strafermittlungsverfahren gegen einen 81-jährigen Mann eingeleitet. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Zwischen 9 und 12 Uhr seien die Beamten dreimal zum Mackebenweg gerufen worden.

Zunächst gab eine 49-jährige Zeugin gegen 9 Uhr an, dass ihr Nachbar lautstark volksverhetzende Äußerungen gegen sie gemacht habe. Weitere Zeugen bestätigten dies. Eine 54-jährige Frau berichtete ebenfalls, dass der 81-Jährige sich menschenverachtend und volksverhetzend über ihre geistig und körperlich behinderte Tochter geäußert habe. Die Tochter fühle sich nun nicht mehr sicher genug, das Haus zu verlassen.

Gegen 10 Uhr riefen weitere Anwohner die Polizei und berichteten von zurückliegenden, volksverhetzenden Äußerungen des 81-Jährigen gegen seine Nachbarn.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Gegen 12 Uhr alarmierten erneut Anwohner, ein 40- und 37-jähriges Ehepaar, die Polizei zum Mackebenweg. Sie gaben an, dass der 81-Jährige sie lautstark beschimpft und beleidigt habe, als sie nach Hause gekommen seien. Dabei habe er eine nationalsozialistische Parole gerufen und sich aggressiv verhalten.

Die Polizei hat gegen den 81-Jährigen Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher und terroristischer Organisationen, der Volksverhetzung, der Bedrohung, der Beleidigung und des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz eingeleitet. (Tsp)