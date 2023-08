Vom Einbrecher geweckt : Unbekannte treffen bei Raub in Berliner Lokal auf schlafende Barfrau

Fünf Männer brachen am Mittwochmorgen in eine Bar in Mitte ein. Dabei raubten sie nicht nur den Laden aus, sondern auch einer Barkraft, die noch im Laden war, den wohlverdienten Schlaf.