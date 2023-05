Vom NS-Regime ermordet : Mahnmal für Zeugen Jehovas im Berliner Tiergarten – Parlamentarier reichen Antrag ein

Mindestens 1700 Zeugen Jehovas verloren in der Nazi-Zeit ihr Leben. Politiker der Ampel-Koalition und von CDU/CSU wollen in Berlin mit einem Mahnmal an die Verfolgten erinnern.