Vom Plattenladen zu Spotify Ski Aggu, Nina Chuba und Kool Savas sprechen über die Zukunft der Musikindustrie

Ein Blick in die CD-Abteilungen einst großer Audiomärkte, auf den Verfall von Plattenläden (trotz erneuten Vinylbooms) und auf die Kopfhörer und Smartphones in unserem Alltag bestätigt: Die Hörgewohnheiten von Musikkonsument:innen sowie der Markt haben sich in den vergangenen 20 Jahren grundlegend geändert – und damit auch die Währung, aus der Stars gemacht werden.