Von 30 Maßnahmen kaum eine umgesetzt Die Bilanz des Berliner Sicherheitsgipfels ist mau

Entschlossen zeigte sich Regierungschef Kai Wegner (CDU) im Anschluss an den sogenannten „Sicherheitsgipfel“ Anfang September: „Angsträume in unserer Stadt müssen schnellstmöglich der Vergangenheit angehören. Zustände wie im Görlitzer Park oder am Leopoldplatz sind untragbar“, erklärte er damals. Geschlossen zeigten sich Wegner und die beteiligten Senatorinnen aus der Innen-, Justiz- und Gesundheitsverwaltung. „Ein neues Unterhaken in dieser Stadt“ meinte Wegner erkannt zu haben, vom „Auftakt hin zu einem sichereren Berlin“ war gar die Rede.