Von Auto angefahren In Berlin-Spandau verletzter Radfahrer in Krankenhaus verstorben

Der Fahrradfahrer, der Anfang Januar in Berlin-Spandau angefahren und schwer verletzt wurde, ist tot. Der Mann starb am Dienstag in einem Krankenhaus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Angehörigen wurden informiert.

Der 57-Jährige war laut einer früheren Mitteilung der Polizei am Abend des 2. Januar auf dem Falkenseer Damm, Ecke Askanierring von einem 27-jährigen Autofahrer angefahren worden. Der Radfahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer grün. Der Radfahrer kam von links, nachdem er sein Fahrrad gewendet haben soll.

Der Radfahrer ist der erste Verkehrstote in Berlin in diesem Jahr. Im Jahr 2022 starben laut einer vorläufigen Bilanz 33 Menschen – etwas weniger als in den Jahren zuvor und so wenige wie seit Jahrzehnten nicht mehr. (Tsp, dpa)

