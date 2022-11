Tagesspiegel Plus Von Berlin-Mitte lernen : SPD Marzahn-Hellersdorf will Fahrradbügel an Kreuzungen

Zum Schutz vor falschparkenden Autos sollen an über 50 Kreuzungen in Mitte Abstellanlagen gebaut werden. In Marzahn-Hellersdorf zögert die Linken-Stadträtin noch.