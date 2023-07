Von Berlin nach Erfurt Kathi Seefeld wird neue Sprecherin der Thüringer Landesregierung

Kathi Seefeld wird neue Regierungssprecherin in Thüringen. Das teilte die Staatskanzlei in Erfurt am Dienstag mit.

Bis zur Berliner Wiederholungswahl war die 58-Jährige seit 2016 stellvertretende Sprecherin des Berliner Senats und verantwortete auch die Social-Media-Kommunikation im Roten Rathaus.

Ab August wird die in Bernburg geborene Diplom-Journalistin nun für Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sprechen und die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Thüringer Staatskanzlei leiten. „Ich freue mich, dass ich mit Kathi Seefeld eine erfahrene und gut vernetzte Sprecherin für die Kommunikation unserer Regierungsarbeit gewinnen konnte“, teilte Ramelow mit.

Seefeld sagte: „Ich betrachte es als große Ehre, für den Freistaat Thüringen und seine Regierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow zu arbeiten. Ich freue mich auf Thüringen und die neuen beruflichen Herausforderungen, denen ich mich mit ganzem Engagement stellen werde.“

Die Neubesetzung des Sprecherpostens war laut Staatskanzlei notwendig geworden, weil der bisherige Sprecher erkrankt ist. Im Herbst kommenden Jahres wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. (Tsp)