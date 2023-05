Von Brandenburg nach Oldenburg Amazon eröffnet neues Logistikzentrum

Niedersachsen statt Brandenburg. Amazon nimmt im Spätsommer ein neues Logistikzentrum mit 1000 Arbeitskräften in der Nähe von Cloppenburg in Betrieb. Aus dem brandenburgischen Brieselang werden vermutlich eher weniger dabei sein: Ende des Jahres schließt das dortige Logistikzentrum mit 600 Mitarbeitenden. Die Verhandlungen über die Modalitäten der Betriebsschließung, im Kern geht es um die Höhe der Abfindung für die Mitarbeitenden und um Ersatzarbeitsplätze, kommen in die entscheidende Phase. Mitte Juni wird ein Angebot des Konzerns erwartet. Sollte das deutlich unter den Erwartungen der Belegschaft liegen, ist ein Streik möglich.