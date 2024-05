Als Blues-Spion in Ost-Berlin US-Veteranen halten auch 30 Jahre nach dem Truppenabzug zusammen

In einem Zehlendorfer Eiscafé bricht nach einer für diesen Tisch ungewöhnlichen Bestellung Gelächter aus. „Müsli ist doch kein Frühstück, Junge. Du brauchst ein Chilli!“, scherzt der 1941 im US-Bundesstaat Arkansas geborene Ebylee „EB“ Davis in lässigem Südstaaten-Slang. Um ihn herum sitzt ein halbes Dutzend älterer Männer, sie alle haben einst in der US-Army gedient.

Im Spätsommer 1994 erfolgte der Truppenabzug der in Berlin stationierten Soldaten der Westalliierten, doch Davis und seine Kameraden blieben bis heute in ihrer neuen Heimat zurück. Zu fest verwurzelt waren sie schon in den damaligen Bezirken des ehemaligen US-Sektors, in Zehlendorf, Steglitz, Schöneberg, Tempelhof, Neukölln und Kreuzberg.

Das wöchentliche Veteranentreffen der Gruppe fand lange Zeit im „Uncle Sam’s Diner“ unweit des S-Bahnhofs Zehlendorf statt, an der Ecke Clayallee / Berliner Straße. Zu ihrem Bedauern wurde das Gebäude wegen des dortigen Neubauprojekts vor einigen Jahren geschlossen. Seit 1996 wendete dort Lee Mendenhall die Burgerpattys auf seinem Grill.

American Way of Life für immer

Wohl nicht nur jeder Jugendliche, der zu dieser Zeit in dem Stadtteil aufgewachsen ist, vermisst noch heute seine authentische Küche und den Laden für amerikanische Süßigkeiten, den er ebenfalls führte. Auch Mendenhall sitzt nun am Tisch des Eiscafés und genießt seinen Ruhestand. An seiner mit Stars and Stripes verzierten Basecap und dem T-Shirt mit Coca-Cola-Motiv erkennt man unschwer, dass er auch noch nach Schließung seiner Läden den American Way of Life nach außen trägt.

Truppenabzug der Alliierten Die Truppen der Westalliierten in Berlin wurden am 8. September 1994 mit einem Großen Zapfenstreich der Bundeswehr am Brandenburger Tor verabschiedet. Als Gäste begrüßten Bundeskanzler Helmut Kohl und Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen, den französischen Staatspräsidenten François Mitterrand, den britischen Premier John Major und US-Außenminister Warren Christopher. Die russischen Truppen wurden am 31. August mit einem Festakt im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt verabschiedet, in Anwesenheit von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem russischen Präsidenten Boris Jelzin.

Mendenhall wurde in Idaho geboren und war nach seinem Einsatz in Vietnam seit 1978 in West-Berlin als Supply Sergeant stationiert. Unter den Amerikanern war er schon immer sehr bekannt, da er den Military Club „Starlight Grove Club“ leitete, in dem die Soldaten einst tanzten und tranken. Auch EB Davis sei schon seit 40 Jahren mit ihm befreundet, erzählt Mendenhall anerkennend, während dieser seine Finger nie stillhalten kann. Mit eleganten Bewegungen klopft er mit ihnen immer wieder den Takt auf die Tischplatte.

Der Bluesmusik, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in den Südstaaten, seiner Heimat, entstand, verschrieb Davis sein Leben. Und das mit Erfolg: Auch im stolzen Alter von 82 Jahren geht er mit seiner „Superband“ noch auf Deutschlandtour und hatte schon viele internationale Auftritte, beispielsweise bei Bluesfestivals. Der Dokumentarfilm „How Berlin Got the Blues“ beleuchtete 2015 Davis’ Werdegang, der damals, selbstverständlich mit Live-Auftritt von „EB Davis and the Superband“, im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz Premiere feierte.

„Als ich nach Berlin kam und Davis zum ersten Mal sah, hätte ich niemals gedacht, dass ein Soldat so aussehen darf“, erinnert sich einer der Veteranen im Eiscafé. Davis habe mit Afro-Frisur, Designerhut und lässigen Auftreten bei seinen Konzerten die Musik spielen dürfen, die er wollte – untypisch für die strikten Vorgaben der US-Army, die man sonst zu befolgen hatte. Doch das hatte einen guten Grund: Davis war ein in Ost-Berlin eingesetzter Spion, sollte so wenig an einen Soldaten erinnern wie möglich.

Ein stolz getragener Anstecker der „United States Military Liaison Mission“ © Alexander Conrad

Mit Konzerten jenseits der Mauer verfolgte die US-Administration auch das Ziel, die westliche Kultur in den Osten zu bringen. Amerikaner sollten nicht nur als Besatzer wahrgenommen werden. Ein kleiner Orden, vorn an Davis’ Strohhut befestigt, trägt den Namen seiner nun nicht mehr so geheim gehaltenen Einheit, der „United States Military Liaison Mission“.

Gemeinsame musikalische Geschichte

Auf einen vom Reporter mitgebrachten Button mit der Aufschrift „German-American Volksfest 1984“ angesprochen, entgegnet Davis grinsend „Da hab’ ich damals gespielt“. Auch Saxophonist Willy und Gitarrist Mike Russel, die im Eiscafé neben Davis sitzen, reagieren auf den Button mit leuchtenden Augen. Auch sie haben oft auf dem von 1961 bis 2010 jährlich nahe dem Zehlendorfer U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim stattfindenden Fest gespielt.

Als das Feld, auf dem das Fest immer stattfand, mit einem Einkaufszentrum und teuren Neubauwohnungen zubetoniert wurde, stand ein Umzug aufs Tempelhofer Feld im Raum, was durch die Anbindung an den lange Zeit von der U.S. Air Force genutzten Flughafen auch viel Sinn ergeben hätte, erzählt Willy. Dass sich der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit und später sein Nachfolger Michael Müller gegen die Pläne stellten, bedauert er bis heute sehr. Ein Umzug auf eine seelenlose Fläche nahe dem Hauptbahnhof bedeutete das jähe Ende des traditionsreichen Rummels, samt Old-School-Geisterbahn, Spiegelkabinett und authentischer US-Livemusik.

EB Davis hat den Blues im Blut – und war einst samt Afro-Frisur, Designer-Hut und lässiger Art als Spion in Ost-Berlin im Einsatz. © Promo

„Finest homecooked Funk, Soul and Jazz“ führt Mike Russel jedoch auch heute noch im Repertoire, wie seine Visitenkarte verspricht. Bald habe er beispielsweise einen Auftritt im luxuriösen Orania-Hotel in Kreuzberg. Neben „Mike Russel’s Funky Soul Kitchen“ tritt er auch noch mit seiner Band „Black Heritage“ auf, dabei hätte es für ihn auch ganz anders laufen können, erinnert sich der 72-Jährige aus Washington D.C. an seinen Einzug zum US-Militär.

Berlin – Stadt der Möglichkeiten

Nach Vietnam habe man ihn schicken wollen, wo sein Bruder durch eine Mine schwer verwundet wurde. Gegen den Einzug sträubte sich der pazifistisch gesonnene Musiker, nach West-Berlin kam er 1988 nicht als Soldat, sondern auf Wunsch seiner damaligen Partnerin. Als dunkelhäutige Violinistin sei es für sie im von Rassismus durchsetzten Amerika schwer gewesen, Arbeit zu finden, in Berlin habe es dagegen mehrere Möglichkeiten gegeben.

Der American Dream ist Bullshit. EB Davis, US-Veteran

„Wenn du das gewisse Etwas hattest, konntest du in Berlin gutes Geld machen“, lacht Russel heute. Von den unzähligen Clubs und der florierenden Musikszene der Stadt sei er nach anfänglichen Zweifeln schwer begeistert gewesen. Die Frage, ob das nicht fast wie der amerikanische Traum, nur eben in Berlin, klinge, erstickt der zuhörende EB Davis direkt im Keim: „Der American Dream ist Bullshit.“

Einer der Veteranen trägt noch immer eine Camouflage-Shorts und eine olivgrüne Militärweste, an der neben einem Veteranen-Aufnäher, dem Wappen der Berlin Brigade, auch eine Ukraineflagge befestigt ist. Die große Abneigung der Runde gegen Donald Trump kommt ebenfalls immer mal wieder zum Vorschein. Über Politik werde bei ihren wöchentlichen Treffen aber nur sehr ungern gesprochen, erklärt Russel. Er habe mal mit einem ukrainischen Rapper aus Kiew einen Song aufgenommen, seit Ausbruch des Krieges sei der Kontakt zu ihm jedoch abgebrochen.

Dass es in seinem Leben nie zu einem Frieden kam, mache ihn sehr traurig. Viele der Veteranen, mit denen er nun zusammensitzt, haben Schreckliches mitangesehen und überlebt, sagt Russel. Dass sie nun an einem sommerlichen Vormittag in einem Café beisammen sein können, sei nicht selbstverständlich. „Jeder sollte rausgehen können, um ein Eis zu essen – und nicht im Krieg sterben müssen.“