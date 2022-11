Von Charlottenburg in den Berliner Westen So geht es am Spreeradweg jetzt weiter

Ein echtes Berliner Langzeitprojekt: der Spreeradweg. Der wird schon seit 1981 geplant, nahm aber erst in den letzten Jahren an Fahrt auf. Der Rad- und Wanderweg soll vom Schloss Charlottenburg raus nach Spandau führen. Jetzt nannte Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, auf Anfrage von Hannah Erez-Hübner und Uwe Ziesak, SPD, den aktuellen Zeitplan im Rathaus von Berlin-Spandau. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Den gibt es in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke.

Ende 2023 soll mit dem Bau des 1. Abschnitts im Industriegebiet begonnen werden, berichtet Schatz in den Rathaus-Papieren.

Zwischen der Fleischerei Mischau und den Kleingärten geht’s los („Bezirksgrenze entlang der Freiheit bis zum Sophienwerderweg. Auch die Anbindung über den Wiesendamm bis zur Charlottenburger Chaussee gehört dazu“). Bauzeit: bis Sommer 2024.

„Ende 2024“ soll’s dann mit den nächsten zwei Bauetappen weitergehen. Ende des Jahres soll der Verlauf der Trassen feststehen. Dazu gehören auch der Rad- und Wanderweg am wilden Grützmachergraben zum U-Bahnhof Haselhorst sowie ein Millionen-Projekt.

Die Berliner Verkehrsverwaltung um Bettina Jarasch, Grüne, hat für 2024 den Bau einer neuen und markanten 75-Meter-Brücke über die Spree angekündigt - und Leser des Tagesspiegel hatten im Spandau-Newsletter schon fleißig Namen gesucht. Beste Idee: „Atze-Brauner-Brücke“. Die Filmstudios liegen nicht weit entfernt.

Ob der Termin gehalten werden kann von der Landesregierung? Erstmal muss der Millionen-Bau finanziert werden. Enden soll der Rad- und Wanderweg nach nur 50 Jahren Bauplanung an der Juliusturmbrücke am Havelufer.

Auch auf Spandauer Seite wird es 2023 Neuigkeiten geben. Denn das Wasserstraßen-Neubauamt hat den 60 Millionen teuren Neubau des Havelufers gestartet. Dazu gehört auch die neue Anlegestelle am Spandauer Horn, über dessen Wege später der neue Wander- und Radweg an der Spree geführt werden soll.

