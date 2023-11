Von Dahlem bis nach Gaza Die Berliner Universitäten und die Eskalation in Nahost

Universitäten waren schon immer politisch, gerade in Berlin. Insbesondere ein Thema dominiert an vielen Lehreinrichtungen seit Jahrzehnten. So hört man von ehemaligen Studenten des berühmten Otto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaften an der Freien Universität in Berlin-Dahlem die Anekdote, Studienanfänger hätten in der Einführungswoche vor allem eine Frage von ihren neuen Kommilitonen gestellt bekommen: Israel oder Palästina? „Auf welcher Seite stehst du?“