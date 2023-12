Von der Fahrbahn abgekommen Autofahrer stirbt nach Unfall in Berlin-Heiligensee

Nach einem Unfall im Berliner Bezirk Reinickendorf ist ein 77-Jähriger im Krankenhaus verstorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, befuhr der Mann am Donnerstagmorgen in Heiligensee mit seinem Opel gerade die Heiligenseestraße, als er kurz vor der Reiherallee plötzlich nach links von der Straße abkam und in einen geparkten Mercedes prallte.

Alarmierte Polizeikräfte führten Reanimationsmaßnahmen durch, bis Rettungskräfte den 77-Jährigen – unter Fortführung der Reanimation – ins Krankenhaus brachten. Dort verstarb der Autofahrer kurze Zeit später. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist und ob möglicherweise gesundheitliche Probleme ursächlich waren. (Tsp)