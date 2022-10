Von der Gaslaterne zum Wasserstoff in Berlin Explosionen, Kriege und Revolutionen – die Gasag feiert 175. Geburtstag

Die Männer von Red Adair, dem berühmtesten Feuerwehrmann der Welt, kamen im April 2004 direkt aus dem Irak nach Berlin, um die Stadt vor einer Katastrophe zu retten. Spandau und Charlottenburg hatte eine Detonation erschüttert, die aus der Tiefe kam. Gas aus dem Speicher der Gasag war an einer Messsonde am Brandensteinweg in Spandau explodiert, eine 30 Meter hohe Stichflamme schoss in den Himmel.

