Von der Hand losgerissen Autofahrer fährt einjähriges Mädchen in Berlin an

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg wurde am Dienstagabend laut Polizeiangaben ein Kleinkind verletzt. Demnach hatten eine 30-Jährige Frau und ihre einjährige Tochter gegen 20 Uhr ein Wohnhaus an der Hauptstraße verlassen, als sich die Einjährige unvermittelt von der Mutter losriss und auf die Fahrbahn lief.

Ein 41-jähriger Autofahrer, der in Richtung Dominicusstraße unterwegs war, fuhr das Mädchen an. Die unter Schock stehende Mutter und das an Kopf und Rumpf verletzte Kind wurden in eine nahegelegene Klinik gebracht. Dort wurde die Einjährige stationär aufgenommen. Die Ermittlungen eines Fachkommissariats für Verkehrsdelikte dauern an.

