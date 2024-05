Mehr als nur Bolle Was Berliner nicht über Pfingsten wissen

Ostern, Weihnachten, klar. Auch Christi Himmelfahrt können sich kirchenferne Menschen herleiten, da ist der Name Programm. Aber worum es nochmal zu Pfingsten ging und was da in Gottes Namen gefeiert wird, ist vielen Berlinern wahrscheinlich eher nicht klar. Schließlich ist mittlerweile nur noch jeder Fünfte Mitglied in einer der beiden großen christlichen Kirchen.