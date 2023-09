Von Hildegard Knef bis Seeed Fünf Songs über Berlin mit Hymnenstatus

Das dicke B kann auch für „besungen“ stehen. Keiner anderen Stadt in Deutschland wurden wohl so viele Songs gewidmet wie Berlin, 6012 sollen es an der Zahl sein. Für diese aktuelle Statistik haben „Holidu“, ein Ferienhaus-Anbieter, und „Musixmatch“, ein Portal für Liedtexte, nach eigenen Angaben 14 Millionen Songs verschiedener Künstlerinnen und Künstler ausgewertet, die über Städte singen. Ergebnis: Berlin führt nicht nur bundesweit die Liste an, sondern steht mit Platz sieben sogar weltweit in den Top Ten.