Von Robert Habeck rausgeworfen Berlins Verkehrssenatorin gibt umstrittener Energieexpertin Leitungsposten für Mobilität

Vor sechs Jahren hatte ein Verkehrsexperte den wichtigen Posten des „Abteilungsleiters Mobilität“ in der Berliner Verkehrsverwaltung übernommen. Hartmut Reupke hatte gut 30 Jahre bei der BVG gearbeitet. Nun geht er in Kürze in den Ruhestand – und CDU-Senatorin Manja Schreiner holt eine Frau, die bislang nur in der Energiepolitik und der CDU Erfahrungen gesammelt hat. Nach Informationen des Tagesspiegels wird Stephanie von Ahlefeldt Nachfolgerin und damit verantwortlich für die gesamte Verkehrsplanung in der Hauptstadt. Die Stelle umfasst alle Verkehrsarten, von Autoverkehr, Straßenbahn- und U-Bahn-Planung bis hin zu neuer Mobilität.