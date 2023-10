Von Spandau nach Charlottenburg 68 Bäume fallen für den neuen Spreeradweg

Mit dem Fahrrad gen City: gar nicht so leicht. Die Wege in Berlin-Spandau sind rumpelig, eng, unangenehm zu befahren. Jetzt im Herbst gibt’s News auf gleich drei neuen Ost-West-Strecken, die in Spandau geplant werden - von der Heerstraße, von der Charlottenburger Chaussee und vom Spreeradweg. Alle drei sind Thema im aktuellen Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Wie geht es weiter am Spreeradweg? Von der Zitadellenbrücke am Spreeufer entlang nach Charlottenburg: Vor drei Wochen haben Sie im Spandau-Newsletter gelesen, dass der Spreeradweg langsamer gebaut wird als geplant. 2024 geht es an der Freiheit/Wiesendamm weiter mit der nächsten Etappe.

Letzte Woche stellte die Infravelo um Arne Petersen (macht Fahrraddinge unter Verkehrssenatorin Manja Schreiner, CDU) die nächsten Schritte auch offiziell vor und zeigte neue Simulationen wie hier vom Flussufer an Spree Ecke Havel – ganz links die Charlottenbrücke.

„Zahlreiche Engstellen, schadhafte Oberflächen und die Wegeführung entlang der vielbefahrenen Straße ‚Freiheit‘ prägen aktuell den Weg“, heißt es in der Zustandsbeschreibung. Der Plan: „Mit wechselnden Wegebreiten von drei bis vier Metern und einer geschwungenen Führung um bestehende Bäume bekommen alle mehr Platz und der Weg wird sicherer. Ertastbare Abgrenzungen und Flächen helfen Blinden und sehbehinderten Menschen sich zu orientieren.“

Zur neuen Brücke am U-Bahnhof Haselhorst: Die 75 Meter lange Bogenbrücke wird bis zu 4,5 Meter breit. „Man erreicht sie über eine 700 Meter lange Rampe, die über der Böschung des Sophienwerderwegs mit einer Steigung von drei Prozent gebaut wird.“

Insgesamt fünf Rastplätze an Aussichtspunkten seien geplant. Hier die neue Spreebrücke im Sommer, für die Tagesspiegel-Leser schon einen hübschen Namensvorschlag haben: Atze-Brauner-Brücke. Der legendäre Filmproduzent hatte seine Studios ums Eck in Haselhorst.

Und hier, brrrr, die neue Spreebrücke im verschneiten Winter. 2025 soll’s mit dem Bau losgehen.

Im Herbst 2024 soll mit dem Abholzen von 68 Bäumen begonnen werden. Für die zu fällenden Bäume werden 107 neu gepflanzt, 89 davon direkt am Weg. Teilweise bleiben große, alte Exemplare stehen, der Weg führt dann links und rechts mit halber Breite dran vorbei. Der gesamte Weg wird als „Grünanlage“ ausgewiesen. Das heißt: Fußgänger haben Vorrang, Radfahrer müssen sich „unterordnen“. Mehr lesen Sie hier vom Fahrradexperten Jörn Hasselmann im Tagesspiegel.

