Von Transporter angefahren Mopedfahrer bei Unfall in Berlin-Grunewald schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Grunewald ist am Mittwochmorgen ein Mopedfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 50-Jährige gegen 6.10 Uhr auf der Hubertusallee in Richtung Bismarckallee unterwegs, als er auf der Kreuzung zur Lynarstraße von einem 25-jährigen Transporterfahrer angefahren wurde.

Durch den Aufprall stürzte der 50-Jährige und zog sich Verletzungen am gesamten Körper zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert und anschließend stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem für Verkehrsdelikte zuständigen Fachkommissariat übernommen. Das Moped wurde sichergestellt. (Tsp)