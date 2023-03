Von Ukraine über Fahrrad bis Partys Das sind die neuen Ziele von Schwarz-Grün im Berliner Westen

Grüne und CDU schmieden im Rathaus von Berlin-Spandau eine Allianz, um so den neuen Bürgermeister im 250.000-Leute-Bezirk zu stellen: Mit der neuen „Zählgemeinschaft“ (also ein Bündnis auf Bezirksebene, aber keine klassische Koalition) soll Frank Bewig, CDU, am Mittwoch, 29. März, 17 Uhr, neuer Bezirkschef werden und eine stabile Mehrheit bekommen.

