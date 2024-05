Vor dem Start der Badesaison Berliner und Brandenburger Seen gut gefüllt – noch

Die bei Berlinern beliebten Seen in der Hauptstadt und ringsherum sind zum Beginn der Sommersaison 2024 deutlich besser gefüllt als in den vergangenen Jahren – mit wenigen Ausnahmen, wie Messdaten des Berliner Senats und des Brandenburger Landesumweltamtes zeigen.

Die großen Berliner Gewässer haben ohnehin fast konstante Pegel, da sie künstlich reguliert werden – Müggelsee, Dämeritzsee und Langer See durch die Mühlendammschleuse, der Tegeler See durch die in Spandau und die Havelseen vom Wannsee bis hinter Werder durch die Schleuse in Brandenburg/Havel. Dieses Wasser wird durch die Ableiter der Berliner Klärwerke auch in Trockenzeiten permanent aufgefüllt – wenn auch mit „benutztem“ Wasser. Da die Berliner Wasserbetriebe auch Schmutzwasser aus dem Umland klären, entwässert Berlin unterm Strich die Region, die seit 2018 die trockensten und wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebte.

Ab Oktober 2023 folgte ein extrem verregnetes Winterhalbjahr, das die Seen abseits der Flüsse deutlich aufgefüllt hat. So stieg der Pegel des dramatisch geschrumpften Seddiner Sees südlich von Potsdam seit seinem Rekordtief im Oktober um fast 60 Zentimeter. Der am westlichen Berliner Stadtrand gelegene Glienicker See machte reichlich 40 Zentimeter gut, liegt allerdings immer noch zwei Meter unter seinem Allzeithoch aus dem Jahr 1971.

Dem Straussee bei Strausberg fehlt immer noch ein ganzer Meter

Der Parsteiner See in der Uckermark – eines der größten natürlichen Gewässer in Brandenburg – stieg um 45 Zentimeter. Der Peetschsee im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land holte 30 Zentimeter auf, ist aber noch 1,7 Meter von seinem Hoch aus dem Jahr 1982 entfernt. Dem chronisch schwindsüchtigen Straussee fehlt noch etwa ein Meter bis zu seinem vor 2010 üblichen Pegel.

Dieses Luftbild vom Mai 2021 zeigt den Wassermangel im Seddiner See südwestlich von Berlin © imago images/Manngold

Dass es seit März wieder deutlich weniger regnet als normal und der April fast hochsommerlich begann, wirkt sich bisher kaum aus: Die meisten Seen haben seit ihrem Jahreshoch erst zwei bis drei Zentimeter verloren. Das gilt auch für Berlin, wo beispielsweise der Weiße See seit Oktober um rund 60 Zentimeter gestiegen ist. Der Lietzensee machte 50 Zentimeter gut, der Plötzensee 30.

Der Ostsee füllt sich Der in einem ehemaligen Tagebauloch entstehende Ostsee bei Cottbus konnte im Winter – nach mehrjährigem Stopp wegen der Dürre – zu einem guten Teil geflutet werden. Laut dem Braunkohlekonzern LEAG war er im März zu 56 Prozent gefüllt. Bis zum „unteren Grenzwasserstand“ fehlen ihm laut Landesumweltamt noch 49 Zentimeter, bis zum „Zielwasserstand“ noch 1,19 Meter. Zuletzt wurde knapp ein Kubikmeter Wasser pro Sekunde eingeleitet. Der Ostsee wird das größte Gewässer Brandenburgs und der größte künstliche See Deutschlands.

Die Entwicklung der für Wasserversorgung und Bäume wichtigen Grundwasservorräte ist lokal unterschiedlich, aber auch die Speicher sind wieder gut gefüllt: Die Talsperre Spremberg, über die auch der Zufluss der Spree in den Spreewald und nach Berlin reguliert wird, hat nach Auskunft des Landesumweltamtes ihren „Zielwasserstand“ im April erreicht und liegt weiter knapp über ihrem Soll – eine Versicherung auch für Berlin, falls der Sommer 2024 wieder sehr trocken wird.

Der Nachschub hat auch den Austausch des Wassers unterstützt, das in Berlin in trockenen Sommern oft wochenlang in den Flüssen steht und hauptsächlich durch Klärwerksableiter aufgefüllt wird. Ob die Wasserqualität dadurch besser geworden ist, wird sich erst mit dem Start der Badesaison zeigen: In diesen Tagen beginnt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) mit der Entnahme von Proben, um ab Mitte Mai die Empfehlungen für die offiziellen Badestellen zu veröffentlichen. In Brandenburg ist die Qualitätskontrolle Sache der Landkreise.

In Berlin beginnt die offizielle Badesaison am 15. Mai

Erfahrungsgemäß sind die knapp 40 offiziellen Berliner Badestellen so lange unbedenklich, bis entweder durch Unwetter Dreck aus der Kanalisation in die Gewässer überläuft oder sich im Spätsommer massenhaft Algen und Cyanobakterien („Blaualgen“) vermehren. Dass die Gewässer teilweise schon jetzt trüber sind als sonst im Frühling, kann nach Auskunft des Brandenburger Umweltamtes mehrere Ursachen haben: Das nach langer Zeit erste Hochwasser der Flüsse im Winter könne abgelagerte Sedimente mobilisiert und Nährstoffe freigesetzt haben. Auch dürfte der Regen Stoffe von außerhalb – etwa Dünger von Feldern – in die Gewässer gespült haben. Hinzu kämen Saharastaub und die Massen von Blütenpollen im warmen April. „Umweltschäden“ seien jedenfalls nicht bekannt.

Ungewiss ist, wie lange der Wasserhaushalt stabil bleibt: Die immer höheren Durchschnittstemperaturen steigern die Verdunstung, die im Hochsommer täglich mehrere Millimeter Schwund ergibt. Und nennenswerter Regen ist bis in die zweite Maihälfte hinein nicht in Sicht.