Vor dem Urteil zur Wahlwiederholung Berliner Verfassungsrichter werden zu besserer Beweisaufnahme aufgefordert

Der Berliner Verfassungsgerichtshof arbeitet mit Hochdruck daran, am 16. November auch wie geplant ein Urteil verkünden zu können. Die acht Verfassungsrichterinnen und -Richter um Gerichtspräsidentin Ludgera Selting müssen bis dahin noch umfangreiche Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten prüfen. Dazu gehören auch weitere Beweisaufnahmeanträge, die ein Urteil - zumindest theoretisch - auch noch verschieben könnten. Das Gericht kann diese jedoch auch ablehnen.

Die Sprecherin des Verfassungsgerichts sagte dem Tagesspiegel dazu auf Anfrage: „Bis zum Ende der Schriftsatzfrist am 31. Oktober 2022 sind in diesem Verfahren mehr als ein Dutzend – zum Teil sehr umfangreiche – Schriftsätze von den Verfahrensbeteiligen mit Stellungnahmen und Beweisanregungen eingegangen sind, die derzeit noch geprüft werden.“

So hat etwa die Senatsinnenverwaltung in ihrer Stellungnahme an Gericht zumindest noch „Beweisanregungen“ vorgebracht. Das geht aus einer Stellungnahme vom 19. Oktober hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. So wird angeregt, dass das Gericht noch alle Wahlvorstände als Zeugen vernimmt und die Niederschrifften aus allen Wahllokalen überprüft. Das Gericht hatte in einer vorläufigen Stellungnahme argumentiert, dass die bekannten Fehler nur „die Spitze des Eisbergs“ sein könnten.

Auch Befangenheitsanträge gegen das Gericht sind noch möglich

Dies würde nach Darstellung der Innenverwaltung nur durch eine umfassende Überprüfung festgestellt werden können. Denn die Einschätzung, dass Wahlfehler „nicht ausgeschlossen“ sein könnten, reicht laut mehrerer Urteile des Bundesverfassungsgerichtes nicht als Grund für eine Wahlwiederholung. Ebenfalls dringt die Senatsverwaltung für Inneres für eine Anhörung und Zeugen-Vernahme der Landeswahlleitung. Dies würde laut der Stellungnahme ergeben, dass die allermeisten Menschen, die nach 18 Uhr noch gewählt haben, nicht von dem tatsächlichen Wahlergebnis beeinflusst sein konnten, weil die ersten Zweitstimmenergebnisse erst um 20.02 Uhr veröffentlich worden.

Bis zum Start der Verhandlung können außerdem noch weitere Beweisaufnahmeanträge und auch Befangenheitsanträge gegen einzelne Richter eingebracht werden. Bei einer ersten Verhandlung hatte es mehrere Befangenheitsanträge gegen die Gerichtspräsidentin Selting gegeben, die allerdings als unbegründet zurückgewiesen worden.

Trotzdem gehen Beobachter davon aus, dass das Gericht am kommenden Mittwoch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Urteil fällt. Ob dieses allerdings einstimmig entscheiden wird oder einzelne Richter Sonder-Voten womöglich abgeben, ist angesichts der umfassenden Kritik an der vorläufigen Rechtsauffassung des Gerichts und der Brisanz der Entscheidung längst nicht klar. Das Gericht hatte bei einer Anhörung Ende September eine komplette Wahlwiederholung für notwendig erklärt, weil unter anderem schon die Vorbereitung der Wahl so mangelhaft war, dass diese nicht gelingen konnte.

