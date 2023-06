Vor Flüchtlingsgipfel mit Scholz Berlins Finanzsenator fordert Verdopplung der Bundeshilfen

Vor dem nächsten Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern fordert Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) eine Verdopplung der Bundeshilfen. „Der Bund muss in meinen Augen die Hälfte der Kosten übernehmen. Das wäre etwa das Doppelte der derzeitigen Leistungen des Bundes“, sagte Evers dem Tagesspiegel am Sonntag. Am 15. Juni wollen Bund und Länder eine Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Finanzierung der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen treffen.