Bereits einen Tag vor der Räumung der linksalternativen „Köpi“-Wagenburg in der Köpenicker Straße 133-136 in Mitte sperrt die Polizei ab Donnerstagmittag die Straßenbereiche im Umkreis weitläufig ab. Ab 15 Uhr am Donnerstag dürfen nur noch Anwohner:innen und deren Besuch folgende Straßenabschnitte betreten:

Köpenicker Straße zwischen Haus-Nummer 140 und Adalbertstraße (einschließlich Kreuzungsbereich)

Adalbertstraße zwischen Köpenicker Straße/Adalbertstraße (einschließlich Kreuzungsbereich) und Melchiorstraße/Adalbertstraße (einschließlich Kreuzungsbereich)

Bona-Peiser-Weg zwischen Köpenicker Straße und Paula-Thiede-Ufer

Paula-Thiede-Ufer zwischen Bona-Peiser-Weg und Engeldamm (einschließlich Gehweg zwischen Schillingbrücke und Engeldamm in Höhe Haus-Nummer 4)

Die Sperrung gilt bis Freitag 23.59 Uhr. Außerdem hat die Polizei im erweiterten Umkreis Halteverbotszonen eingerichtet, die bereits ab Donnerstag 13 Uhr gelten. Diese umfassen einen weiteren Abschnitt der Köpenicker Straße, Teile der Melchiorstraße und Teile des Engeldamms.

Innerhalb der Sperrgebiete sind keine Versammlungen und Proteste erlaubt, wodurch die Polizei die Räumung des Wagenplatzes am Freitag erleichtern will. Diese soll um 10 Uhr starten.

Im Umkreis um die sogenannte „Rote Zone“ sind für Freitag ab 5 Uhr morgens diverse Kundgebungen aus dem linken und linksradikalen Spektrum angemeldet. Mehrere Demonstrationen sollen etwa in der Adalbertstraße stattfinden, eine weitere direkt am Rand der Sperrzone in der Köpenicker Straße.

Auch in der Nacht zu Freitag sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Das Bündnis „Reclaim Clubculture“ ruft für 18 Uhr zu einer Techno-Demo für de Wagenplatz ab Hermannplatz auf, anschließend soll eine „krawallige Fahrraddemo“ nach Friedrichshain starten.

Die Bewohner:innen des Wagenplatzes und ihre Unterstützer:innen rufen seit Wochen berlinweit und auch international dazu auf, gegen die anstehende Räumung zu protestieren und „dezentrale Aktionen“ durchzuführen. Für die Räumung selbst kündigen Linksradikale „größtmöglichen Widerstand“ an.

Bereits jetzt wurde der Wagenplatz zu einer Festung ausgebaut: Der umschließende Zaun wurde auf etwa vier Meter Höhe ausgebaut und mit Stahlplatten und Stacheldraht verstärkt. In den vergangenen Tagen wurden etwa die Eingangstüren eines Bürgeramtes in Mitte beschädigt und ein Feuer in der Rigaer Straße in Friedrichshain gelegt. Bei den Löscharbeiten attackierten Autonome zudem die Rettungskräfte mit Steinen.