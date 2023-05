Vorfahrt missachtet Autofahrer fährt Radlerin auf Berliner Clayallee an – Frau schwer verletzt

Weil ein Autofahrer ihr die Vorfahrt genommen hat, liegt eine Radfahrerin nun mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, wollte der 58-Jährige am Donnerstagmittag im Berliner Ortsteil Dahlem aus der Straße Im Dol links in die Clayallee abbiegen. Dabei stieß er mit der 54-Jährigen zusammen, die auf dem Radweg der Clayallee von links kam.

Die Frau erlitt dadurch ein Polytrauma, eine schwere Verletzung, bei der mehrere Körperregionen betroffen sind. Typisch dafür sind Frakturen, innere Verletzungen, Schädel-Hirn-Traumata und Rückenmarksverletzungen. Ein solches Polytrauma kann lebensbedrohlich sein.

Rettungskräfte brachten das Unfallopfer zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. (Tsp)