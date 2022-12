Vorfall am U-Bahnhof Zwickauer Damm Berliner Polizei identifiziert mutmaßlichen Sexualstraftäter

Nach mehreren Zeugen-Hinweisen in Folge eines Fahndungsaufrufes hat die Berliner Polizei einen mutmaßlichen Sexualstraftäter identifiziert. Mit Bildern einer Überwachungskamera hatten die Beamten am 13. Dezember um Hilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Der 37-Jährige steht im Verdacht, am Samstag, 25. Juni 2022, gegen 2 Uhr früh sexuelle Handlungen an einem auf dem U-Bahnhof Zwickauer Damm in Neukölln schlafenden Mann vorgenommen zu haben. Details nannte die Behörde nicht. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an. (Tsp)

