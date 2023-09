Vorfall in Berlin-Friedrichshain Autofahrer beleidigt Radfahrer rassistisch und bedroht ihn mit Baseballschläger

In Berlin-Friedrichshain hat ein Autofahrer am Mittwochmittag einen Radfahrer mehrfach rassistisch beleidigt und ihn mit einem Baseballschläger beleidigt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Den Angaben nach hatte ein 40-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Fahrrad an einer roten Ampel an der Ebertystraße Ecke Kochhannstraße in Fahrtrichtung Landsberger Allee gehalten. Dort soll ihn der Fahrer eines hinter ihm haltenden Wagens rassistisch beleidigt haben.

Auch beim Halt an der nächsten roten Ampel an der Landsberger Allee soll der Autofahrer den 40-Jährigen beleidigt und ihn zudem mit einem Baseballschläger bedroht haben. Der Autofahrer fuhr unerkannt davon. Der Staaatsschutz ermittelt. (Tsp)