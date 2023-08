Vorgehen gegen „Bildungskatastrophe“ GEW fordert Berliner Senat zu entschlossenerem Handeln auf

Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert vom Berliner Senat ein entschlosseneres Vorgehen gegen die aus ihrer Sicht bestehende „Bildungskatastrophe“.

Die GEW-Landesvorsitzenden Tom Erdmann und Martina Regulin verlangten am Donnerstag mehr Anstrengungen bei der Lehrkräfteausbildung an Hochschulen und eine „Einstellungsoffensive“ bei Verwaltungs- und IT-Personal, pädagogischen Assistenten oder etwa Hausmeistern. Dies sei nötig, damit Lehrerinnen und Lehrer von Bürokratie und anderen Tätigkeiten entlastet werden und sich mehr auf ihre pädagogische Arbeit konzentrieren können.

Die Gewerkschaftsfunktionäre verwiesen darauf, dass im gerade begonnenen neuen Schuljahr 1400 Vollzeitlehrerstellen nicht besetzt seien, also etwa 2000 bis 2500 Lehrkräfte an den Schulen fehlten. Der Mangel habe sich damit verschärft. Die Folgen seien fatal: Allein im vergangenen Schuljahr seien an den allgemeinbildenden Schulen von etwa 600 000 Unterrichtsstunden pro Woche rund 20 000 ausgefallen. „Das ist eine Stunde pro Woche pro Klasse“, rechnete Erdmann vor. (dpa)