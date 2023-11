Vorlesetag in Berlin – im Möbelhaus, im Museum und Zuhause Gebildete Eltern mit Migrationshintergrund lesen häufiger vor

Am 17. November ist bundesweiter Vorlesetag – und wie in jedem Jahr hat die Stiftung Lesen im Vorfeld mit einer Umfrage erhoben, wie es um das Vorleseverhalten in deutschen Familien steht. Erfreuliche Nachricht: Der Anteil der deutschen Haushalte mit Kindern, in denen Eltern regelmäßig – also öfter als einmal pro Woche – vorlesen, ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: von 61 auf 63 Prozent, heißt es im Vorlesemonitor 2023. Die meisten Eltern hierzulande lesen ihren Kindern also regelmäßig Bücher vor.