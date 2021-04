Knapp 100 Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagmorgen zwei Wohnungen in Neukölln durchsucht. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung soll es sich bei den durchsuchten Objekten um Wohnungen der arabischen Großfamilie Remmo handeln, ab sechs Uhr morgens seien die Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei in die Wohnungen an der Sonnenallee und der Wildenbruchstraße eingedrungen.

Grund für die Durchsuchung ist nach Polizeiangaben die vorsätzliche Brandstiftung an Fahrzeugen, zwei Männern im Alter von 30 und 43 Jahren wird vorgeworfen seit dem 5. Dezember 2020 im Bereich Nord-Neukölln, 18 Brandstiftungen an PKW und einem LKW an insgesamt elf unterschiedlichen Tatorten begangen zu haben. Eine politische Motivation habe nicht vorgelegen. Die Polizei konnte nach eigenen Angaben während der Durchsuchung mehrere Beweismittel beschlagnahmen, die nun untersucht werden. (Tsp)