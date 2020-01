Die Ballung der Quereinsteiger in Brennpunktschulen schreitet voran: An 45 Schulen hat mehr als ein Fünftel der Lehrer den Beruf nicht gelernt, in sieben sogar etwa ein Drittel. Darüber hatte der Tagesspiegel am Montag exklusiv berichtet. Jetzt wurde ein ungewöhnlicher Vorschlag zur besseren Verteilung der ungelernten Lehrer bekannt.

In der „Verbeamtung auf Probe“ ausschließlich an Brennpunktschulen sieht die Vereinigung der Berliner Sekundarschulleiter und -schulleiterinnen (Bisss) eine Möglichkeit, der Entmischung zu begegnen. Zudem solle die frühere Pädagogische Hochschule zurückkehren, wo ausschließlich Lehrer ausgebildet werden.

Bundesweit musste Sachsen die meisten Quereinsteiger einstellen. Mit der Rückkehr zur Verbeamtung soll es besser werden. Grafik: F. Bökelmann/dpa

Der dritte Vorschlag besteht in einer Imagekampagne zur „Steigerung des Prestiges“ des Lehrerberufs anstelle von Aktionen wie „Unterrichten statt kellnern“, für die die Bildungsverwaltung Masterstudenten zu gewinnen sucht. Zudem sollen Brennpunktschulen „mehr Coaching und mehr Rückendeckung“ bekommen.

Die Bisss-Vorsitzende Miriam Pech sagte dem Tagesspiegel am Dienstag, ihr selbst liege nicht an der Verbeamtung, aber offenbar gebe es viele Lehrer, die den Status attraktiv fänden. Das müsse man dann nutzen,

Wie berichtet arbeitet Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) an einem Konzept für mehr „Verteilungsgerechtigkeit“ bei den Quereinsteigern. Dabei könnten die Bisss-Vorschläge eine Rolle spielen, aber auch deren Warnung vor „massiver Unruhe“ für den Fall, dass Lehrer gegen ihren Willen an Brennpunktschulen umgesetzt würden.

Die CDU erneuerte ihre Forderung nach der generellen Verbeamtung, um dem Lehrermangel beizukommen. Sie will das Thema auch am Donnerstag auf die Tagesordnung des Abgeordnetenhauses bringen. Zudem schlägt CDU-Bildungssprecher Dirk Stettner eine 20-Prozent-Quote für Quereinsteiger vor, um die Extrembelastung von Schulen zu verringern.

