Tino Chrupalla und Alice Weidel leiten den neuen Bundesvorstand der Alternative für Deutschland (AfD). Beide sind bereits Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und weiten ihre Zusammenarbeit nun auf die Spitzer der Bundespartei aus.

Das mit 53,45 Prozent der Stimmen deutlich schwächere Ergebnis der beiden erzielte Chrupalla. Er setzte sich vergleichsweise knapp gegen seinen Kontrahenten Norbert Kleinwächter durch, dem 36,3 Prozent der Delegierten ihre Stimme gaben. Zehn Prozent der Anwesenden lehnten beide Bewerber ab.

Weidel erhielt 67,3 Prozent der Stimmen. Sie setzte sich damit deutlich gegen den Berliner Europaabgeordneten Nicolaus Fest durch, der nach einer schwachen Rede nur auf 20,75 Prozent der Stimmen kam.

Chrupalla, vorgeschlagen von Weidel, dankte den Delegierten für ihre Unterstützung. In seiner Bewerbungsrede kündigte er an, das zuletzt durch „Flügelkämpfe“ beschädigte Profil der Partei schärfen zu wollen. „Wir sind die erste und letzte Opposition. Wir sind die Partei, die den Bürgern auf der Straße eine Stimme gibt“, erklärte Chrupalla.

In Richtung seiner parteiinternen Gegner, von denen einige Mitglied des am Freitag entlasteten Bundesvorstands waren, sagte Chrupalla: „Das muss ein Ende haben.“ Chrupalla bezeichnete sich selbst als „Bundessprecher der Basis“ und erklärte: „Wenn ich angegriffen werde, dann nur deshalb, weil die Basis zum Schweigen gebracht werden soll.“

Viel Zuspruch für Kleinwächter

Zuvor hatte Kontrahent Kleinwächter, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, eine lautstark beklatschte Rede gehalten. Darin rief er die Partei zu mehr Einigkeit auf. „Wir haben keine Zeit mehr für den gärigen Haufen, wir brauchen Professionalisierung, Einigkeit, Disziplin bei voller Basisdemokratie“, sagte Kleinwächter.

Er forderte, die Partei müsse sich erstens auf ihre Kernthemen konzentrieren und diese zweitens besser kommunizieren. „Die AfD ist die bürgerliche Partei in Deutschland, nur die Leute wissen es nicht.“ Nur wenn die eigenen Inhalte - auch über „eigene“ Medien - in die breite Öffentlichkeit getragen werden, führe das zu „Einigkeit, Disziplin, Klarheit“ in der Partei.

Im Anschluss an die Wahl der Bundessprecher folgen die Abstimmungen über die drei stellvertretenden Parteichefs. Im ersten Wahlgang setzte sich der Höcke-Vertraute Stephan Brandner deutlich gegen Frank-Christian Hansel durch. Brandner erhielt mit 72,35 Prozent der Stimmen das bislang beste Ergebnis des Tages - und ist damit der dritte Vertreter des radikalen Parteilagers im Bundesvorstand.