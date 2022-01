Vorwürfe von Wettbewerbsvorteilen : 21DX bestreitet Unregelmäßigkeiten bei Auftragsvergabe für Testbetrieb in Berlin

Der Zuschlag für die Landestestzentren ging an den Covid-Dienstleister 21DX. Die Vergabekammer will am Montag über eine Beschwerde gegen den Ausschluss eines Mitbewerbers entscheiden. Alles lief sauber, beteuert 21DX.