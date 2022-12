„Wachstum von über 20 Prozent“ Spandau knackt 250.000-Einwohner-Marke

Ob Siemens-Campus, Insel Gartenfeld, Wasserstadt oder Carossa-Quartier: Zehntausende ziehen in den nächsten Jahren in die Neubauviertel von Berlin-Spandau, wo bisher Brachen oder Kleingärten waren. Kaum eine Region in Berlin wächst so stark wie der Spandauer Norden und Nordosten.

„In den Stadtteilen Haselhorst/ Siemensstadt, Nördliches Weißensee und Buch wird mit einem Wachstum von über 20 Prozent gerechnet“, schreibt Daniel Böldt in seiner berlinweiten Tagesspiegel-Analyse, die Sie unter diesem Link lesen können. Der Anlass: Der Senat um Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, SPD, hat diese Woche die „Bevölkerungsprognose für die Bezirke 2021 – 2040“ veröffentlicht. Das Durchschnittsalter in Spandau wird sinken. Logisch: neuer Wohnraum, junge Familien.

Insel Gartenfeld: 19 Stockwerke, 3700 Wohnungen, 9000 Fahrradstellplätze

Ganz aktuell auf der Agenda im Rathaus Spandau steht die Insel Gartenfeld in Siemensstadt, wo 3700 Wohnungen entstehen. Hier die letzten Infos im Tagesspiegel-Newsletter zur großen Berliner Milliardenbaustelle: Es geht um Häuser mit 19 Stockwerke, 9100 Fahrradstellplätzen und die neuen Brücken auf die Insel.

250.000 Leute aus Spandau Schon letzte Woche hatte der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau berichtet, dass der Bezirk die 250.000-Leute-Marke geknackt hat und Ende des Jahres bei 252.000 Menschen liegen wird. Damit hat Spandau mehr Einwohner als Mainz, Kiel, Magdeburg oder Freiburg. Hier die neuesten Zahlen für die Ortsteile, dahinter die Einwohnerzahlen vor zehn Jahren. Staaken 46.700 (42.600)

Wilhelmstadt 40.700 (37.600)

Spandau 40.500 (34.500)

Falkenhagener Feld 39.200 (35.700)

Hakenfelde 32.600 (26.900)

Haselhorst 18.800 (13.600)

Kladow 16.600 (14.000)

Siemensstadt 12.900 (11.900)

Gatow 3600 (3700)

Und hier noch mehr Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden. Darin bündeln wir Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Termine und Tipps. Einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Taucher reinigen Badestrände von Kladow bis Hakenfelde

von Kladow bis Hakenfelde Weihnachtsansprache: die Pfarrerin von Siemensstadt über Krieg, Corona und Neubauviertel

über Krieg, Corona und Neubauviertel Schafe, Pfannkuchen und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest

und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest BSR sammelt Weihnachtsbäume ein – die Termine

ein – die Termine Melanchthonplatz : Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

: Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Wilhelmplatz: Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Metzer Platz : Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort)

: Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort) Gefrorene Havel : der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG

: der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG BVG, Bienen und Blindenleitsysteme in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus

in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus Tauben, Fahrradreparatursäulen und eine Holperpiste: Erste Sitzung 2023 im Rathaus

Erste Sitzung 2023 im Rathaus Nach S-Bahn-Pleite : Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin

: Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin 40 Jahre Wanderverein : die allerletzte Wanderung am Silvestertag

: die allerletzte Wanderung am Silvestertag 825 Jahre Spandau – mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien

– mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien Weihnachtssingen und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine

und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine Kino-Tipps für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino

für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino Die neuen Einwohnerzahlen für jeden Ortsteil

für jeden Ortsteil Mein Dank an Sie

an Sie …und noch mehr im Spandau-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke

