Wagen fängt Feuer Räuber fahren mit Auto in Juweliergeschäft in Berlin

Unbekannte Räuber sind mit einem Auto in Berlin-Steglitz durch die verschlossene Tür eines Juweliers gefahren. Die Täter zerschlugen am frühen Donnerstagmorgen in der Schloßstraße mehrere Vitrinen in dem Geschäft und entwendeten Schmuck, wie die Polizei mitteilte.

Demnach flüchteten die Täter, ihren Wagen ließen sie zurück. Das Auto geriet aus zunächst unbekannten Gründen in Brand, durch den ein weiteres Fahrzeug, ein weiteres Geschäft, die Fassade eines Mehrfamilienhauses und ein Baum beschädigt wurden. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Polizei ermittelt. Den Angaben zufolge waren die Kennzeichen an dem Tatwagen zuvor gestohlen worden.

Die Tat erinnert an den Blitzüberfall nahe dem Berliner Prachtboulevard Kurfürstendamm im Januar 2019. Zwei Maskierte fuhren mit einem Auto ins Schaufenster eines Juweliers und erbeuteten Uhren und Schmuck. Sie waren mehrfach gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts gefahren, um hineinzukommen.

Im Juni 2023 durchbrachen unbekannte Täter in einem Einkaufszentrum in Lichtenberg gleich zwei Eingänge mit der Wucht ihres Autos, um Schmuck aus einem Juweliergeschäft zu stehlen. (dpa)