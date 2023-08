Wagen rammt parkendes Auto und überschlägt sich Uber-Passagierin schwer verletzt nach heftigem Unfall in Berlin

Eine 25-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Biesdorf am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, saß sie in einem Auto des Fahrdienstes Uber auf der Rückbank. Der 52-jährige Fahrer prallte in der Cecilienstraße gegen ein geparktes Auto und schob diesen auf zwei weitere abgestellte Autos. Dabei überschlug sich der Wagen und landete auf dem Dach.

Passanten befreiten den Fahrer und die 25-Jährige und riefen die Feuerwehr. Rettungskräfte brachten die junge Frau mit Kopf- und Nackenschmerzen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 52-Jährige erlitt Hautabschürfungen am Arm, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Cecilienstraße in Höhe des Unfallortes bis 6.50 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren mehrere Buslinien betroffen.

Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (Tsp, dpa)