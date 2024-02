Waghalsige Überholmanöver Motorradfahrer liefern sich Verfolgungsjagd mit der Berliner Polizei

Die Berliner Polizei hat am Mittwochabend zwei Motorradfahrer wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens festgenommen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, fielen der Besatzung eines Streifenwagens gegen 19.15 Uhr zwei Motorräder auf, die deutlich zu schnell auf der Gradestraße im Ortsteil Mariendorf fuhren.

Als die beiden Fahrer den Polizeiwagen bemerkten, beschleunigten sie den Angaben nach weiter und versuchten, sich so der Kontrolle zu entziehen. Bei ihrer Flucht sollen die Tatverdächtigen mehrfach waghalsige Überholmanöver gefahren sein. Dann trennten sie sich an der Kreuzung Volkmarstraße/Ullsteinstraße und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Einer der Männer habe im Bereich der Ullsteinstraße versucht, in die Tiefgarage eines dortigen Industriegeländes zu flüchten, teilte die Polizei mit. Die Beamten konnten den 20-Jährigen jedoch stellen und festnehmen. Anschließend machte der Mann Angaben zu seinem noch flüchtigen Freund. Der zweite Tatverdächtige wurde daraufhin angerufen und gab an, an einer Tankstelle am Steglitzer Damm zu sein. Dort wurde auch er von der Polizei festgenommen.

Die Motorräder der beiden Männer wurden auf ein Sicherstellungsgelände gebracht, die Führerscheine beschlagnahmt. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden beide Fahrer wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an. (Tsp)