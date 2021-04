Marcel Luthe, ehemaliges Mitglied der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, tritt für die Freien Wähler an. Der Berliner Landesverband wählte Luthe am Samstagnachmittag auf den ersten Platz der Landesliste für die Wahl zum Abgeordnetenhaus. Luthe war nach längerem Streit mit dem FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja aus der liberalen Fraktion ausgeschlossen worden. Aus der FDP ist er nach eigenem Bekunden ausgetreten.

Auf den Listenplätzen folgen der stellvertretende Landesvorsitzende Tobias Eder und Ramona Treder, Mitorganisatorin des Tegel-Volksentscheids. Auf Listenplatz vier wählten die 47 Mitglieder der Freien Wählern den Anti-Mobbing-Aktivisten Carsten Stahl. Der fünfte Listenplatz ging an den früheren Polizeidirektor Michael Knape, bekannt geworden als Leiter der Direktion 6 (Marzahn-Hellersdorf), der gegen rechtsextreme Umtriebe in Berlin vorging. Die Freien Wähler haben in Berlin nach Auskunft des Vorsitzenden Tobias Bauer etwas mehr als 80 Mitglieder.