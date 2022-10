Wahlen müssten bis Mitte Februar 2023 stattfinden Berliner Verfassungsgericht entscheidet am 16. November endgültig über die Wahlwiederholung

Am 16. November wird das Berliner Verfassungsgericht über die Wahlwiederholung in Berlin endgültig entscheiden. Wahlen müssten dann bis spätestens Mitte Februar 2023 stattfinden. Der SPD-Abgeordnete Christian Hochgrebe hat das am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus überraschend verkündet. Das Landesverfassungsgericht bestätigte die Ankündigung auf Anfrage des Tagesspiegel.

Vergangene Woche hatten die Richter in einer vorläufigen Rechtseinschätzung eine deutliche Tendenz hin zu einer kompletten Wiederholung der Abgeordnetenhaus- und Bezirksverordnetenversammlungswahlen erkennen lassen. Ein Urteil wurde aber in der Anhörung noch nicht gefällt. Die Richter hätten dafür drei Monate Zeit, also bis Ende Dezember. Sie wollen nun offensichtlich schon früher entscheiden.

Erst nach der Verkündigung des SPD-Abgeordneten Hochgrebe verkündete das Landesverfassungsgericht den Termin offiziell in einer Pressemitteilung. Darin heißt es, dass die Entscheidung in einer öffentlichen Sitzung am 16. November verkündet wird. Die Senatsverwaltung für Inneres habe bis zum 21. Oktober noch die Möglichkeit, schriftlich ihre Argumente vorzutragen. Auch wegen dieses Antrages kann das Gericht nicht schon früher über die Wahlwiederholung entscheiden, heißt es aus Justizkreisen.

Der innenpolitische Sprecher der Grünen Vasili Franco kritisierte seinen SPD-Koalitionskollegen und den Verfassungsgerichtshof deutlich: „Ich finde es sehr bedenklich, dass in den letzten Tagen schon zwei Gerichtsinterna in die Öffentlichkeit gelangen - und das ausgerechnet vom Verfassungsgerichtshof“, sagte Franco. „Das gefährdet Integrität und Vertrauen!“

Berlins CDU-Generalssekretär Stefan Evers sagte dem Tagesspiegel zu dem Vorfall: „Die SPD verhält sich dem Verfassungsgericht gegenüber von Anfang an respektlos. Irgendwie muss ihr der politische Anstand über die Jahrzehnte des Regierens abhanden gekommen sein.”

Die Wiederholung der Wahl muss dann innerhalb von 90 Tagen durchgeführt werden. Das späteste Datum wäre der 14. Februar. Weil Wahlen traditionell am Sonntag stattfinden wäre aber der 12. Februar ein wahrscheinliches Datum.

