Während eines Streits Unbekannter schießt auf 33-Jährigen in Berliner Café

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend während eines Streits in einem Café in Berlin-Gesundbrunnen angeschossen worden, ein weiterer wurde leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich in einem Café in der Jülicher Straße, wie eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel sagte. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten zwei unbekannte Männer gegen 20 Uhr das Lokal. Einer von ihnen habe sich mit dem 33-Jährigen zunächst verbal gestritten. Die Auseinandersetzung soll dann zu einem körperlichen Gerangel geworden sein. Der Streitsuchende habe dann eine Schusswaffe gezogen und mehrmals in Richtung des 33-Jährigen abgefeuert. Der Schütze und sein Begleiter konnten in unbekannte Richtung fliehen.

Der 33-Jährige wurde am Bein getroffen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden, sagte die Sprecherin.

Auch ein 19-Jähriger wurde den Angaben zufolge an einem Bein verletzt, allerdings nur oberflächlich – vermutlich durch umherfliegende Gegenstände. Er wurde in einer Klinik ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt. Zu einem möglichen Zusammenhang mit dem Clan-Milieu wollte sich die Polizeisprecherin nicht äußern. (mit dpa)