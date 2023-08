Wann wird’s kriminell? Wie Eltern reagieren sollten, wenn ihre Kinder klauen

Gut 30 Jahre ist es her, dass ich als gelangweilter Präpubertierender auf dem Dorf im örtlichen Supermarkt mal ein Überraschungsei klaute. Prompt erwischte mich der Ladendetektiv dabei. Meine Ausrede, dieses Ding in meiner Jackentasche hätte ich zuvor im anderen Supermarkt drei Straßen weiter gekauft, wollte er per Anruf nur zu gerne überprüfen. Mir blieb nichts weiter als ein Geständnis übrig. Er gab mir die Wahl, meine Eltern anzurufen oder die Polizei. Ich entschied mich für Option eins und wurde abgeholt.