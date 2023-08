„War nicht zum Spaß da” Warum Berliner Eltern mit ihren Kindern in die Notaufnahme gehen

Aufgrund der angespannten Situation in Notaufnahmen hat Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes für Kinder und Jugendärzte, eine Strafgebühr für Eltern gefordert, die mit ihren Kindern ohne triftigen Grund in die Notaufnahme gehen. „Die Notfallversorgung muss auf Notfälle konzentriert werden und nicht für die Pickel am Po der Kinder, für die die Eltern unter der Woche keine Zeit haben“, sagte Fischbach der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.