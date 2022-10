Warmes Herbstwetter Milde Temperaturen und vereinzelt Schauer in Berlin und Brandenburg

Milde Temperaturen bestimmen das Herbstwetter in Berlin und Brandenburg der nächsten Tage. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, sind nach 16 bis 18 Grad am Dienstag am Donnerstag 20 Grad und am Freitag sogar 22 Grad möglich.

Dabei wird der Dienstag der Vorhersage zufolge bewölkt. Einzelne Schauer, die auch gewittrig ausfallen können, ziehen am Nachmittag ostwärts ab. Lokal können Windböen bis Windstärke sieben auftreten.

Der Mittwoch beginnt meist sonnig. Während des Tages ziehen von Westen Wolkenfelder durch. Es bleibt trocken. Am Donnerstagabend ziehen einige Schauer auf. (dpa)

Zur Startseite