Berliner Dauerbaustelle Historische Yorckbrücke 5 kehrt im Frühjahr zurück

Die Yorckbrücke Nr. 5 ist eins der skurrilsten Dauerbrennerthemen im Bezirk. Seit Jahren steht nur noch der backsteinerne Unterbau in Höhe der Bautzener Straße auf beiden Seiten der Yorckstraße. Aber in diesem Jahr soll sie endlich fertiggestellt werden und erstmals zu nutzen sein. Im Juni ist die Inbetriebnahme des „Fußgängerstegs Yorckbrücke Nr. 5“, wie die Brücke offiziell heißt, geplant. Das teilte der Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität und Verkehr, Jan Thomsen, auf Anfrage des Tagesspiegels mit. Dann soll sie endlich von Fußgängern und Radfahrern als Verbindung im Rahmen des Nord-Süd-Grünzuges bis zum Park am Gleisdreieck genutzt werden können.

