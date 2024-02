Warum essen Sie das? Berliner Foodies über ihre Streetfood-Auswahl und Genuss im Alltag

Mit knapp 50 Events in Restaurants und an besonderen Orten wie dem Renaissance-Theater und dem Fernsehturm wird die ganze Stadt zum Fine-Dining-Hotspot. Zum 13. Mal findet in diesem Jahr vom 22. Februar bis zum 3. März findet das Feinschmeckerfestival Eat Berlin statt. Berlin - eine Stadt der Foodies und Sehnsuchtsort für Gourmettouristen? Wir haben Besucher des Streetfood Thursdays in der Markthalle IX in Kreuzberg gefragt, wie weit ihre kulinarische Experimentierfreude geht und was ihnen gutes Essen im Alltag bedeutet.