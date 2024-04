Was Bäume im neuen Tacheles erzählen Rauschende Champagnerparty zu Berlins Gallery Weekend

Wenn in Berlin eine Champagnerfete stattfindet, liegt die Absagenquote gefühlt im Promillebereich. Das Gallery Weekend ist anfällig für solche Events, denn Kunst und Champagner passen gut zusammen, weil sie beide mit Lebensfreude zu tun haben. So jedenfalls erklärt es Violaine Basse vom Champagnerhaus Ruinart in einem Pop-up im neu erstrahlten Tacheles-Komplex am Mittwochabend.