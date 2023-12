Was bekommt Fiffi zu Weihnachten? Zwölf Geschenkideen für Berliner Schnauzen

Da wird doch der Hund an der Tanne verrückt: 80 Prozent der deutschen Tierbesitzer planen ein Weihnachtsgeschenk für ihr Haustier. Das jedenfalls will Weenect, ein französischer Hersteller von GPS-Trackern für Hunde und Katzen, in einer Umfrage herausgefunden haben. Aber: Worüber, außer natürlich über GPS-Tracker, freuen sich Hasso, Goldi und Rudi am meisten? Hier zwölf Geschenkideen für Haustiere (Adressen im Kasten anbei):