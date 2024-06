Tagesspiegel Plus „Was machen die mit meinem Leben?“ : Physiotherapeut soll Frau vergewaltigt haben – Berlinerin wartet seit sechs Jahren auf Prozess

Eine junge Frau zeigt einen Mann 2018 in Berlin wegen Vergewaltigung an. 2024 hat sie immer noch keinen Prozesstermin. Das Leiden einer Frau, die an der Ungewissheit fast verzweifelt.