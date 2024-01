Was soll das werden? Vor dem Rathaus Tempelhof entsteht ein riesiger Holzpavillon

Neue Baustelle in gut sichtbarer Lage - auf dem Parkplatz vorm Rathaus von Berlin-Tempelhof: Dort wird im Frühling der Bau der mächtigen „Kultur- und Infobox“ aus Holz geplant („7,50 mal 24,50 Meter, Höhe: 5,50 Meter“). „Die Standzeit am Tempelhofer Damm wird voraussichtlich zehn Jahre betragen“, heißt es in der ganz aktuellen Ausschreibung, über die der Tagesspiegel-Newsletter für Tempelhof-Schöneberg jetzt berichtet hat.